Esto es guerra: Mayra Goñi se confiesa y dice que Fabio Agostini es el dueño de su corazón [VIDEO y FOTOS]

Mayra Goñi confesó que el dueño de su corazón es el ‘galáctico’ Fabio Agostini.



Además, contó que no se cela por los ‘piquitos’ que el español reparte a sus fans en los shows, pero si estaría en alerta si se los da a alguna ‘guerrera’.



La popular ‘Viviana’ de ‘VBQ’ participó en un programa especial de ‘Esto es guerra’ y decidió ir al equipo de Fabio Agostini,

“Es que mi corazoncito está allí. Estamos muy contentos, las cosas están marchando bien y me siento feliz estando aquí”, comentó Mayra.



De inmediato, el español la abrazó y cargó.



Luego, enfatizó que compartió un corto viaje con Fabio por su cumpleaños.



“Él está lejos de su familia, y trato de llenar ese amor que le hace falta. Es imposible, pero quiero que se sienta bien”, agregó la actriz.



No te da celos que bese a sus fans

​

Así lo he conocido, lo entiendo, pero no con alguna del programa.

Por su parte, Fabio, aseguró que es feliz con Mayra. (E.C)