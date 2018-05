¡Al descubierto! Michelle Soifer ‘desenmascaró’ en vivo a Rafael Cardozo en Esto es Guerra y mostró con pruebas que el brasileño había hecho trampa detrás de cámaras.



En un alto del juego ‘Preguntas Divinas’ que ganaron ‘Los Guerreros’, Michelle Soifer mostró una fotografía de Rafael Cardozo que comprobaba que favoreció a su equipo.

“Es lamentable. Estamos en una competencia muy fuerte y aquí tengo la prueba que Rafael Cardozo vio la cartilla de las preguntas y respuestas”, dijo Michelle Soifer .



“¿Ha estado acá en mi lugar?”, dijo un incrédulo Mathías Brivio pero María Pía Copello no dudó en confrontarlo y exponer la mala conducta de Rafael Cardozo .



Michelle Soifer desenmascara a Rafael Cardozo y le hace pasar el roche de su vida en Esto es Guerra

“Ya nos habían dicho que no teníamos la prueba y hoy la tenemos. Entonces, no hay que engañar a la gente. Mira lo que hace Rafael (Cardozo) ”, dijo la conductora de Esto es Guerra .



“Una vez fueron los clavitos, otra vez fueron la lectura de las preguntas y a mí me parece que esto sí se tiene que sancionar”, añadió María Pía Copello muy mortificada.

Ante ello, El Tribunal de Esto es Guerra sancionó no solo a Rafael Cardozo sino a todo su equipo, otorgándole a ‘Los Retadores’ un puntaje doble del que obtengan tras lanzar el dado.

