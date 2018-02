'Esto es guerra': Michelle Soifer ningunea a Rafael Cardozo en su segundo día de programa [VIDEO]

La popular Michelle Soifer llegó a 'Esto es guerra' por todo lo alto pero, fiel a su estilo, generó gran polémica porque no se queda callada.



La batalla entre 'retadores' y los 'guerreros' realmente de encendió con varios discursos de los personajes de los realitys más importantes del Perú. Los participantes de 'Esto es guerra' ahora tiene un nuevo gran reto.



La llegada de Christian Domínguez generó toda una hecatombe en 'Esto es guerra'. Los participantes comenzaron a separarse por equipos y comenzaron las discusiones.



Michelle Soifer tuvo un fuerte intercambio de palabras con Rafael Cardozo. El brasileño atacó a Karen Dejo y le dijo qué ella no marcó la diferencia en 'Esto es guerra'.



"Rafael, es una pena que olvides tantas cosas. Nadie sabía qué hacer contigo. Tú me vas a decir a mí. Esta es mi casa", manifestó Michelle Soifer. "Tú viniste de reemplazo", le contestó Rafael Cardozo.



Michelle Soifer le contestó que a ella la llaman porque la necesitan. y a "ti porque no tiene otra opción". El tema está que arde en 'Esto es guerra'.

Esto es guerra