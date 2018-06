Michelle Soifer se reincorporó a Esto es Guerra tras ser suspendida por su tardanza a comienzos de semana y explicó el motivo por el que no se reintegró al reality pese a que ya había cumplido el castigo que le impusieron.



En la presentación de la edición del viernes de Esto es Guerra , Michelle Soifer dio sus descargos sobre lo que ocurrió el día que llegó tarde al programa, ya que había sufrido un problema con su auto en la carretera y se comunicó con la producción.

Michelle Soifer explicó que cuando llegó, solo habían pasado 15 minutos desde el inicio del programa pero la producción determinó que sea suspendida, decisión que compartieron sus compañeros ‘retadores’ para no verse afectados en el puntaje de la competencia.



“Yo siento primero que se me humilló, no se me respetó y una de mis cláusulas también dice que una persona tiene que respetar a sus compañeros, como también nos tienen que respetar a nosotros”, se justificó Michelle Soifer .

Michelle Soifer reapareció en Esto es Guerra tras su suspensión: “Me humillaron y no me respetaron”

“Yo no sentí en ningún momento que me respetaron, me botaron, me dijeron retírese de ese set como si hubiese actuado mal, malcriada, hubiese faltado el respeto a alguno de los conductores, compañeros”, añadió.



“De frente me dijeron suspensión indefinida. A mí me pareció una exageración que me boten de la manera que lo hicieron solamente por llegar quince minutos tarde a mi trabajo después que había avisado”, finalizó.

Tras un largo debate donde también participaron algunos ‘guerreros’ del equipo rival, María Pía Copello le comunicó a Michelle Soifer que el tema iba a tocarlo con el productor ejecutivo de Esto es Guerra al término de la transmisión.

