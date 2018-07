Rosángela Espinoza le viene ganando en las diversas competencias en Esto es Guerra a Michelle Soifer . Por eso, no dudó en advertirle a Michi que empiece a mejorar porque ella no se iba a dejar ganar a pesar de que la habría ‘chantajeado’ con un supuesto video.

Michelle Soifer se rió de las declaraciones de Rosángela Espinoza en Esto Es Guerra y soltó que ella había visto a la chica selfie salir con un fortachón’ de un restaurante cerca a su residencia.

“No le crean, porque Michelle es bien mentirosa” dijo Rosángela Espinoza para defenderse. Pero no solo eso, la guerrera buscó en su celular la conversación donde supuestamente Michelle Soifer le pedía que pierda en las competencias para que ella no saque a la luz el video ni las fotos.

Ante la acusación, Michelle Soifer afirmó que Rosángela Espinoza había pagado la cena con el fortachón. Esto, hizo que los compañeros de Esto Es Guerra y los conductores estallaran en risas.

La chica selfie, lejos de quedarse callada, arremetió donde más le duele a Michelle Soifer . “Yo no soy como tú que le paga todo a Kevin Blow ah y encima trabajas doble para pagarle los gustitos” dijo Rosángela Espinoza .

Michelle Soifer no se quedó callada y le dijo “Por lo menos yo lo reconozco, no como tú” ; sin embargo, no negó ser quién paga la cuenta cuando está con su pareja.

Sin lugar a dudas, ambas seguirán ventilando sus ‘trapitos’ pues las diferencias entre Michelle Soifer y Rosángela Espinoza cada vez se hacen más notorias.

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se sacan los 'trapitos al aire'.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.