¡Fuego en Esto es Guerra! Michelle Soifer se enfrentó contra Rosángela Espinoza luego que la integrante de ‘Los Guerreros’ le pidiera que se tranquilizara al ver que a Kevin Blow no le hacían caso sobre una falta que cometió la ‘Chica Selfie’.



Rosángela Espinoza solo atinó a decir que Michelle Soifer está “amargada” porque Kevin Blow “no le dio un besito” hoy, comentario que la hizo enfurecer y terminó en una pesada broma relacionada al aspecto desfachatado de la modelo.



“¿Sabes qué? La próxima vez que te dirijas a mí, por lo menos arréglate esa cara”, dijo Michelle Soifer, a lo que Rosángela Espinoza le respondió señalando que la vida es hermosa y bella. “Tienes a Kevin Blow a tu lado, dale un besito”, añadió.



Michelle Soifer le jugó pesada broma a Rosángela Espinoza en Esto es Guerra pero...

Al escuchar estas palabras, Karen Dejo salió en defensa de Michelle Soifer y la apoyó en su reclamo, señalando a Rosángela Espinoza que si lo que dice es cierto, no tendría problemas en aceptar otra manopla llena de talco como castigo.



Sin embargo, ninguna se esperaba que Rosángela Espinoza le respondería inmediatamente señalando que ella no tenía “nada que ver con las hermanastras” y que no entendía porqué la atacaban, generando las risas de los presentes en el set de Esto es Guerra.

