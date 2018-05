¡Suspendido por tiempo indefinido! Esa fue la decisión que tomó la producción de Esto es Guerra contra Nicola Porcella por protestar el pase a sentencia de su pareja Angie Arizaga, quien se habría lastimado durante una de las pruebas del reality.



Angie Arizaga competía contra Alejandra Baigorria cuando cayó sobre su cuello en la colchoneta de seguridad cuando pasaba por unos aros colgantes. Si bien se tomó su tiempo para continuar, la producción decidió enviarla a sentencia por abandono.

En su calidad de capitán de ‘Los Guerreros’, Nicola Porcella protestó y se ofreció a ir a sentencia en vez de Angie Arizaga pero cuando su pareja daba sus descargos, la producción del reality no pudo pasar por alto un hecho que ocurrió ante cámaras.



Y es que mientras Angie Arizaga hablaba, Nicola Porcella tomó la camiseta de sentenciado y la arrojó delante de él, rehusándose a levantarla pese al pedido detrás de cámaras del productor general de Esto es Guerra.

Suspenden a Nicola Porcella y mandan a sentencia a Angie Arizaga en EEG

“En ningún momento la he tirado de mala manera. No la voy a recoger porque estoy defendiendo a mi enamorada. Si me muevo para allá (a recoger la camiseta), Angie (Arizaga) se queda sola”, se excusó Nicola Porcella.



Sin embargo, sus explicaciones fueron en vano ya que la producción de Esto es Guerra se mantuvo firme en su decisión de suspenderlo de forma indefinida y de mandar a sentencia a Angie Arizaga.

Antes de abandonar el set de Esto es Guerra, Nicola Porcella se quitó la banda de capitán de ‘Los Guerreros’ y la arrojó al suelo delante de Mathías Brivio, mientras María Pía Copello contemplaba atónita la escena.

