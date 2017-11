Esto es guerra: Paloma Fiuza y Michelle Soifer se dijeron de todo en el programa [VIDEO]

¿Continúan las discusiones? Michelle Soifer y Paloma Fiuza son las nuevas protagonistas de un fuerte intercambio de palabras en 'Esto es guerra'. La discusión de las 'guerreras' duró buen tiempo y se dijeron de todo. Las competencias, el peso de Michelle y más fueron el punto de discusión en el programa juvenil más sintonizado de todo el Perú.



Paloma Fiuza calificó a Michelle Soifer de "mentirosa" y todo terminó mal. "Ahora solo pareces un pez payaso", le dijo Michelle Soifer a Paloma Fiuza en 'Esto es guerra'. La garota le dijo que Soifer "era cara de palo".





Michelle Soifer le dijo "que tenía cara de tronco". La discusión continuó por un juego en el que una de las guerreras no enganchó. "Paloma, no sé por qué te arañas", le dijo Michelle Soifer a Paloma Fiuza en 'Esto es guerra'.



La discusión continuó y ella Paloma Fiuza le dijo "que si ella es pez payaso ella es pez globo". Michelle Soifer le dijo que "ella esta en proceso de bajar de peso" en 'Esto es guerra'.



"Tú comenzaste a declarar", manifestó Michelle Soifer en 'Esto es guerra'. La discusión seguía y comenzaron a discutir sobre los equipos y la unión que existe en ellos.

Michelle Soifer tuvo un fuerte intercambio de palabras con Paloma Fiuza en Esto es guerra.