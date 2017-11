Esto es Guerra: Patricio Parodi quiso darle un punto a Los Leones pero lo único que se ganó fue esta advertencia [VIDEO]

Patricio Parodi sin duda es uno de los participantes con mayor entrega en Esto es Guerra pero al parecer es propenso a cometer ciertos errores en su afán de hacerle ganar la mayor cantidad de puntos posibles para Los Leones.



Esto ocurrió durante el juego ‘Michi Tic Tac Toe’ en el que los participantes de Esto es Guerra primero debían colocar los logos de sus respectivos equipos para intentar formar un tres en línea y luego tocar una campana.



Nicola Porcella y Yaco Eskenazi comenzaron, pero este último no pudo adherir el logo de su equipo en la estructura metálica del juego. Mientras intentaba colocarlo en otra ubicación, Facundo González pegó la segunda figura para Las Cobras.



Austin Palao e Ignacio Baladán hicieron lo propio y cuando les llegó el turno a Rafael Cardozo y Patricio Parodi, el participante de Los Leones se la jugó pero no pudo evitar que el brasileño de Las Cobras terminará llevándose el punto para su equipo.



Patricio Parodi quiso darle un punto a Los Leones pero lo único que se ganó fue esta advertencia

Al término de la ronda, Facundo González hizo la precisión que a él se le había criticado cuando hizo lo mismo que Patricio Parodi en una anterior ocasión y dijo que podría haber golpeado en la cabeza a Rafael Cardozo con su acción.



“El otro día se me criticó a mí por revolear el coso. Ahora Patricio revolea y le podría haber dado en la cabeza a Rafael. Miren la repetición”, dijo el argentino, que fue respaldado por Mathías Brivio.



“Eso sí es verdad, Pato. No vuelvas a tirar el disco. Sabes que lo tiraste, ¿no?”, preguntó el conductor de Esto es Guerra a Patricio Parodi, que dijo que él solo quiso pegarlo pero que desconocía que a Facundo González le habían llamado la atención por lo mismo.



“Hay que estar un poco más atento, Patricio”, agregó Facundo González, a lo que Patricio Parodi le respondió que él tiene “muy buena puntería” y que no iba a lastimar a Rafael Cardozo. “No te preocupes pero igual no lo voy a volver a hacer”, sentenció.

