Al parecer, la decisión de Caroline Reali ‘Cachaza’ de pasarse a Los Leones tiene intranquilo a Rafael Cardozo, quien sigue cuestionando su elección en cada oportunidad que tiene en Esto es Guerra y culpando de ello a una de las amigas de su pareja.



Al comienzo de Esto es Guerra, Mathías Brivio y María Pía Copello hicieron un recuento de cómo quedaron conformados Los Leones y Las Cobras camino a la final del reality y uno de los cambios de camiseta más comentados fue el de ‘Cachaza’.



Los conductores de Esto es Guerra señalaron que con la elección de ‘Cachaza’, este se tendría que ver obligado a eliminarla para sacarla de la competencia, a lo que Rafael Cardozo presentó de inmediato sus descargos.



“No es que eliminaría a ‘Cachaza’ sino que porque ella escogió a Los Leones, yo no puedo estar en Las Cobras pensando en su situación. Si ella estuviese acá conmigo, yo la iba a proteger al 100%”, dijo el garoto.



“Pero en esta situación, ella está en Los Leones y tengo que eliminarla. Y otra cosa, ojo, yo nunca le prohibo a ‘Cachaza’ de hacer algo pero este fin de semana sí tuve una conversación con ella y le pedí para que no esté con Alejandra Baigorria”, añadió.



Consultada sobre si haría caso a la solicitud de Rafael Cardozo, Cachaza dijo que de “todas maneras” continuará siendo amiga de Alejandra Baigorria, desatando la amargura del integrante brasileño de Las Cobras.



“Nosotros en la relación somos una cosa pero te aseguro, ‘Cachaza’, si sigue tu amistad con Alejandra (Baigorria), yo me encargo de eliminarte porque no quiero que estés con ella”, dijo el integrante de Las Cobras.



Sin embargo, Alejandra Baigorria no quiso quedarse callada y salió en defensa de su amiga, señalando que las dos se van a encargar de eliminar a Rafael Cardozo porque a ‘Cachaza’ la entrenará bien y será una excelente competidora.



El brasileño respondió a Alejandra Baigorria planteándole a ‘Cachaza’ el escenario hipotético que si ella y ‘La Rubia de Gamarra’ llegaran a la final, su “amiga” le cedería su puesto y le permitiera imponerse en la competencia.



“Acá el machista eres tú porque crees que por ser hombre la puedes proteger. Yo también la voy a proteger acá igual o mejor que tú creo”, dijo Alejandra Baigorria al brasileño, calentando aún más el ambiente en el set de Esto es Guerra.



Sin embargo, el español Fabio Agostini intercedió y le dijo a Cachaza que no se preocupara que Rafael Cardozo no la iba a eliminar, ya que este le dijo que lo iba a eliminar a su segunda semana en Esto es Guerra y ya lleva dos meses en el reality.



Las risas estallaron en el set de Esto es Guerra y Rafael Cardozo solo atinó a decir que la razón por la que aún no ha eliminado a Fabio Agostini es porque queda “bien de adorno” ya que no compite ni hace nada.

