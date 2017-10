¿Amigos o rivales? Esa es la pregunta que todos los fanáticos de Esto es Guerra se hicieron luego de que Rafael Cardozo sorpresivamente salvó a Fabio Agostini de ser eliminado de la competencia.



Fabio Agostini y Krayg Peña fueron los únicos integrantes de Las Cobras que no pudieron escaparse de la sentencia y los ‘guerreros’ debían votar para ver cuál de los dos permanecería en Esto es Guerra.



Cuando llegó el turno de votar de Rafael Cardozo, Mathías Brivio le preguntó por cual de los dos iba a votar para que se quede en el reality juvenil pero el brasileño no se decidía por ninguno y solicitó a la producción abstenerse de hacerlo.



“La lógica de la gente en sus casas es si él (Rafael Cardozo) constantamente se enfrenta a Fabio (Agostini), ¿por qué le cuesta tanto? De frente que se vaya donde Krayg (Peña) si se lleva mal con Fabio”, dijo Mathías Brivio para ayudar al garoto en su elección.



Rafael Cardozo salva a Fabio Agostini de eliminación en Esto es Guerra

“...O puede ser que quiere enfrentarse en la final con él”, dijo ‘Mr. Peet’, la voz en off de Esto es Guerra. “Podría ser eso. Quieres llegar a la final con Fabio Agostini y tener un enfrentamiento con él. ¿Qué pasa por tu cabeza ahorita?”, preguntó Mathías Brivio a Rafael Cardozo.



“Tengo que votar pensando en el equipo porque las dos personas son amigos míos. Voy a votar pero igual me va a doler”, dijo Rafael Cardozo que volvió a reiterar su pedido a la producción de Esto es Guerra para no votar hoy.



Sin embargo, Mathías Brivio le comunicó al brasileño que tenía dos opciones: votar, que es lo que le corresponde; o no votar y ser eliminado por no haber cumplido con su obligación. “¿Qué escoges?”, le consultó el conductor de Esto es Guerra.



“¿Querrá enfrentarse Rafael Cardozo con Fabio Agostini en la gran final de Esto es Guerra o lo eliminará en este momento?”, dijo Mathías Brivio mientras el brasileño tomaba su decisión que sorprendió a más de uno en el reality juvenil.



Con su voto a favor de Fabio Agostini, el conteo quedó 5 a 5 y dejó en suspenso la eliminación pero el español le agradeció a Rafael Cardozo el gesto con un abrazo. “El enfrentamiento es netamente competencia”, concluyó Mathías Brivio.



Afortunadamente para los sentenciados, El Tribunal de Esto es Guerra decidió que tanto Krayg Peña como Fabio Agostinicontinúen en el programa debido a que consideraba que su eliminación sería injusta al estar incompletos los equipos.

