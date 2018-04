Esto es Guerra: La ‘Reina Madre’ de Combate puso en su sitio a varios participantes del reality con este mensaje

Esto es Guerra comenzó el programa de hoy con una intervención del Tribunal, que compartió con los participantes del reality juvenil de América Televisión un mensaje de la ‘Reina Madre’, su amiga y contraparte de Combate.



“Buenas noches, guerreros y retadores. Hoy encontré un mensaje en las redes sociales que me llamó mucho la atención. Es un mensaje de una amiga mía que tiene sobre ustedes los mismos poderes que yo. este es el mensaje de la ‘Reina Madre’”, dijo el Tribunal de Esto es Guerra.



En el video, la ‘Reina Madre’ de Combate empezó diciendo que le daba “mucho gusto” ver a todos los participantes juntos ya que los que estaban ahí “son los verdaderos, los originales y los fundadores”.



Sin embargo, la ‘Reina Madre’ de Combate tenía algunas cosas que decirle a algunos participantes de Esto es Guerra como Rafael Cardozo, al que le dijo que no le iba “a permitir una ofensa más a mis capitanes”.



Reina Madre le manda su chiquita a participantes de Esto es Guerra

“¿Qué pasa? ¿No te acuerdas cuando viniste llorando a buscarme?” , dijo la ‘Reina Madre’ de Combate, que continuó con sus misiles hacia Mario Irivarren y Christian Domínguez, a quienes pidió que se concentren más y empiecen a ganar.



“Retadores, demuestren el nivel que tiene y porqué eran los más fuertes de los realitys. Alejandra (Baigorria), mi favorita porque yo sí tengo favorita, tú eres mejor que todas”, añadió la ‘Reina Madre’ de Combate.



“Michelle (Soifer), sigues brillando como el sol, no le hagas caso a esa gente, deja que hablen porque solo para eso son buenos. Karen (Dejo), la próxima vez que te llame cumple y no me dejes plantada”, continuó.



“Y finalmente quiero dirigirme a Paloma (Fiuza) y a Hugo (García). Qué paupérrimo su pase a los guerreros (…) En Esto es Guerra está el clásico de clásicos, el encuentro que todos queremos ver. Los voy a estar observando. Adiós”, finalizó la ‘Reina Madre’.



Pero los aludidos no se quedaron callados y le respondieron en el acto a la autoridad de Combate, en especial Rafael Cardozo, que le pidió a la ‘Reina Madre’ que venga a Esto es Guerra y le diga todo eso en su cara.



Alejandra Baigorria le exigió respeto hacia la Reina Madre, pero Rafael Cardozo minimizó sus palabras. Facundo González, por su parte, bromeó diciendo que quién era la ‘Reina Madre’ pero Michelle Soifer le dijo que fue la que le abrió las puertas de Combate.

