Esto es guerra: ¿Rosángela Espinoza tuvo ‘affaire’ con Fabio Agostini? [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza ‘cuadró’ a Fabio Agostini y negó que haya tenido un ‘affaire’ con el ‘guerrero’, cuando se encontraron hace cuatro años en Arequipa, tal como él lo deslizó.



“Que no hable de la vida personal y quiero dejar en claro que solo estuvimos en Arequipa bailando ‘Los Caporales’, nada más. Yo estaba con mi enamorado y, cuando tengo pareja, la respeto. Él no tiene por qué hablar así”, dijo Rosángela Espinoza.



Asimismo, aseguró que no entiende la actitud del ‘galáctico’ porque antes de que oficializara a Mayra Goñi la estaba enamorando.



“Me mandaba besitos, estaba de coqueto. Lo dije porque me cansó que esté molestando, que marque su distancia”, sentenció Rosángela Espinoza.