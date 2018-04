Rosángela Espinoza siempre se ha caracterizado por mostrar un espíritu muy competitivo en Esto es Guerra, sin embargo, a veces su fuerza puede llegar a abrumar a sus contrincantes como ocurrió con Alejandra Baigorria.



En el juego ‘Preguntas divinas', donde los participantes de Esto es Guerra se agarran a ‘tortazos’ en la cara, Rosángela Espinoza se enfrentó a Alejandra Baigorria y la venció al responder correctamente una pregunta capciosa.

La ‘Chica Selfie’ sorprendió a Alejandra Baigorria con un 'tortazo' que mandó a la luna a la ‘Rubia de Gamarra’, quien no dudó en reclamar –al estilo de Rosángela Espinoza– que su compañera de Esto es Guerra la había “perjudicado”.



“Me ha volado una pestaña, tengo el ojo morado. Estoy lesionada. No puedo jugar”, ironizó Alejandra Baigorria, a lo que Rosángela Espinoza la respondió que no la dejara mal parada ya que el público después iba a creer que lo que decía era cierto.

Esto es Guerra: Rosángela Espinoza ‘noqueó’ a Alejandra Baigorria y se la tuvieron que llevar en camilla

Fue tal el grado de histrionismo de Alejandra Baigorria que incluso se “desmayó” en más de una ocasión y tuvo que ser retirada por sus compañeros de equipo del set de Esto es Guerra en camilla.

