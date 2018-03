¡ Esto es Guerra está que quema! Rosángela Espinoza le mandó un tremendo ‘misil’ a su expareja Carloncho cuando este último fungía de jurado en el concurso “No Soporto” del reality juvenil de América Televisión.



En dicha prueba, Rosángela Espinoza se enfrentaba a Michelle Soifer donde tenían que decirse cosas que no aguantaban de la otra en vivo y Carloncho era el encargado de ver cuál de las dos soltaba las ‘pepas’ más picantes.



Sin embargo, Rosángela Espinozapuso en tela de juicio la imparcialidad de Carloncho, señalando que si la iban a poner a competir que traigan a alguien “profesional” y que “trabaje con ética” como aseguraba el conductor radial y de televisión.



Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza llamó ‘payaso’ a Carloncho?

“Yo de verdad ya no quiero participar”, dijo Rosángela Espinoza, a lo que Carloncho dijo que si su presencia no era bienvenida, él optaba por retirarse pero los participantes de Esto es Guerra se lo impidieron.



Pero Rosángela Espinoza no se quedó callada y dijo que en el Perú hay muchos grandes cómicos que la producción de Esto es Guerra pudo haber traido como jurado para esta prueba en vez de Carloncho, ‘ninguneando’ su vena humorística.



“Si siguien así, no. Yo me voy, chicos”, reiteró Carloncho, que nuevamente fue detenido por los integrantes de Esto es Guerra. “Carlonchito, mejor que el público decida”, dijo Michelle Soifer para que no abandone el set.



“Pues de verdad, no estamos en un circo”, agregó por su parte Rosángela Espinoza, pero Carloncho no se quedó callado y mandó un saludo para los payasos en respuesta al comentario de su expareja. ¡Agüita pa’ ti!

