Colmó la paciencia de sus compañeros. Rosángela Espinoza terminó suspendida en Esto Es Guerra tras abandonar una competencia del programa. La chica selfie competía con Alejandra Baigorria y se detuvo a la mitad pues, según ella, se había bloqueado.

Lo más curioso de todo es que esto sucedió cuando, momentos antes, había tenido una fuerte discusión con Karen Dejo. Rosángela Espinoza se quejó de que la 'morocha' no compitiera porque estaba con descanso médico y que ella sí lo ha tenido que hacer antes porque la producción de Esto Es Guerra se lo pedía.

"Estoy también con un dolor intenso desde hace más de tres semanas, pero yo aquí compito, demuestro lo guerrera que soy, no me paro quejando o ando diciendo que en este juego sí y en este no", dijo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza VS. Karen Dejo

Tras esta discusión, Rosángela Espinoza compitió con Alejandra Baigorria. Todo iba bien hasta que, mientras pasaba por los tubos, se equivocó y dejó de moverse. Pese a los gritos de Mathías Brivio y Nicola Porcella, la chica selfie no avanzaba y eso fue considerado como abandono de la competencia en Esto Es Guerra.

Esto llevó a que el equipo de los guerreros perdieran tres puntos. Nicola Porcella se indignó por la situación y, cuando la producción de Esto Es Guerra le propuso suspender a Rosángela Espinoza, el capitán no dudó en hacerlo.

Rosangela Espinoza abandona juego de Esto Es Guerra

"Yo tengo a todo el equipo gritándome a mí porque todo el mundo se está matando. No nos pueden quitar tres puntos así. No puede ser así. Esta vez es por un respeto al equipo: se suspende a Rosángela", dijo Nicola Porcella ante la sorpresa de todos.

Rosángela Espinoza aceptó la suspensión y se fue a los camerinos diciendo que no iba a declarar y que respetaba la decisión de su capitán. Al final, el equipo de los guerreros no perdieron los tres puntos y ganaron la competencia de Esto Es Guerra.

Rosángela Espinoza suspendida

Rosángela Espinoza ya estaba sentenciada desde hace dos días después de que el equipo de Los Retadores ganara la competencia general. La chica selfie tuvo una polémica reacción contra Mario Irivarren cuando él anunció la decisión de su equipo y lo llamó 'poco hombre'.

Los conductores de Esto Es Guerra le pidieron a Rosángela Espinoza que se midiera pues en la competencia no puede mezclar temas personales y Mario Irivarren solo estaba anunciando la decisión de su equipo. La chica selfie no hizo caso y, al día siguiente, continuó arremetiendo contra su compañero.

