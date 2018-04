Se dijeron de todo. Rosángela Espinoza y Karen Dejo protagonizaron un candente careo en Esto es Guerra tras las explosivas críticas que la morocha tuvo hacia la ‘Chica Selfie’ en Estás en todas, donde además la calificó de “lobo vestido de oveja” al decir que por culpa de ella suspendieron a algunos de sus compañeros por la broma pesada de la que fue víctima.



“Me sorprende, Karen Dejo, que hayas mentido porque ella dijo ‘no voy a hablar de esa chica, no le voy a dar cámara, no le voy a prestar mi atención’ para que luego se siente y hable todo con un montón de mentiras. No te entiendo. Ya estás mayorcita para hacer esas cosas”, dijo Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.

“Todo lo que he dicho en la nota es totalmente cierto. No me arrepiento de nada y quiero agradecer a la gente de Estás en todas por la nota espectacular. He hablado de mi trayectoria artística, de mi familia, de mi amor, de mi hija y la parte desagradable fue cuando mencionaron esta situación con ‘La Innombrable’”, respondió Karen Dejo.



Sin embargo, Rosángela Espinoza no se quedó callada y le dijo a Karen Dejo que le agradezca porque por ella se ha “sentado ahí a comer muy rico” y que lo que le molesta es que la morocha sea “tan hipócrita” ya que ella se muestra “tal como es” con el público de Esto es Guerra.

Esto es Guerra: ¡Rosángela Espinoza y Karen Dejo se dijeron de todo en intenso careo!

“A todos mis compañeros los quiero un montón, los aprecio bastante. La onda de que algunos no sean algunos mis amigos o no pertenezcan al círculo de mis amigos, porque amistad es una palabra muy grande, pero los estimo a todos. A algunos los considero pero eso no tiene nada que ver con lo que has dicho, Karen Dejo”, precisó Rosángela Espinoza.



En ese sentido, la popular ‘Chica Selfie’ dijo que espera que se retracte sobre lo que su supuesta responsabilidad en la suspensión de sus compañeros de Esto es Guerra pero Karen Dejo nuevamente le volvió a endilgar el calificativo de ‘La Innombrable’, señalando que “cuando las cosas no valen la pena, no valen la pena”.

Es aquí que Karen Dejo ahonda en el meollo de su mala relación con Rosángela Espinoza, ya que –según dijo– desde que pisó el set de Esto es Guerra, ella la tildó de “agresiva”, de “mala jugadora” y la comenzó a insultar pero cuando “alguien le devuelve la moneda, no le gusta”. “Entonces aguántate, soporta”, añadió.



“Respetos guardan respetos. Yo te llamo por tu nombre y yo también tengo mi nombre. Tú y yo somos aquí trabajadores en Esto es Guerra. Lo cortés no quita lo valiente”, agregó la popular ‘Chica Selfie’, al tiempo que le dijo a Karen Dejo que ella tiene un tema de su pasado “pendiente” y que sus diferencias se ciñen solo a la competencia.

“¿Qué competencia? Para mí no existes, ni existías ni existirás. Lamentablemente trabajamos en el mismo programa y por eso te voy a decir ‘La Innombrable’”, respondió Karen Dejo, que amenazó con traer nuevamente al muñeco de Zumba para obsequiárselo a Rosángela Espinoza.

