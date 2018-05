¿Será esta una de sus últimas apariciones en Esto es Guerra? Rosángela Espinoza quedó al borde de las lágrimas al enterarse que la producción del reality la mandó a sentencia junto a Cachaza por no participar en uno de los circuitos.



La integrante del equipo de ‘Los Guerreros’ no soportó esta radical decisión y pidió que le dieran a ella y a Cachaza una segunda oportunidad para poder reinvidicarse y completar la prueba pendiente.



“¿Por qué no repiten el juego? ¿Por qué no lo repiten? Me parece injusto lo que están haciendo (…) Que Cachaza se quede. Si me quieren eliminar, háganlo ahora porque me parece injusto”, indicó Rosángela Espinoza.



Sin embargo, María Pía Copello indicó que la producción de Esto es Guerra se cerró en su postura e indicó que no van a repetir nada y que este miércoles una de las dos abandonará el programa.



Esto es Guerra: Rosángela Espinoza llora al enfrentar una posible eliminación tras ser sentenciada

“Otros se comportan aquí súper mal, no compiten, no hacen nada y a mí sí me sentencian. Me molesta que me sentencien por algo injusto, por algo que ellas me han bloqueado. Mejor que repitan el juego”, añadió Rosángela Espinoza.



“Algunas sí necesitamos la soga para bajar. El juego está peligroso, está resbaloso y nunca pasa de que se nos cruce así la soga de esta manera. Siempre se espera que todas bajen para recién empezar a subir las otras compañeras”, dijo, por su parte, Cachaza.

Al final, la producción de Esto es Guerra no le dio a Rosángela Espinoza ni Cachaza la segunda oportunidad que tanto clamaban pese a que explicaron que no jugaron el circuito por temor a caerse.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.