'Esto es guerra': Rosángela Espinoza se quiebra en vivo por crítica de sus compañeros [VIDEO y FOTOS]

"Me estresa como se victimiza y habla tonterías", dijo Karen Dejo por actitud de Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'. La popular 'chica selfie' indicó que no le parece comportamiento de Alejandra Baigorria.



Pero Paloma Fiuza salió en defensa de Rosángela Espinoza en 'Esto es guerra'. "Cuando Rosángela llegó al programa era mala competidora y ahora está creciendo", Paloma Fiuza en 'Esto es guerra'.



Karen Dejo contesto que Rosángela Espinoza está por llorar porque no sabe jugar con una lesión en 'Esto es guerra'. Mario Irivarren también indicó que Rosángela Espinoza se victimiza y quiere hacer quedar mal a la competidora del equipo contrario.



"Yo he visto a Rosángela Espinoza llorar miles de veces en el programa", manifestó Paloma Fuiza en 'Esto es guerra'. Michelle Soifer manifestó que las lágrimas de Rosángela son de 'cocodrilo''.



"Yo no entiendo por qué saltan las otras dos víboras", manifestó Rosángela Espinoza en la última edición de 'Esto es guerra'. "Yo no tengo por qué andar haciendo la víctima", indicó Rosángela Espinoza.



