Esto es guerra: Rosángela Espinoza revela que romance con 'Zumba' fue armado [VIDEO]

Sacó las garras. Después de Michelle Soifer y Karen Dejo le recordaron que se hizo conocida por su romance con ‘Zumba’, Rosángela Espinoza afirmó que todo fue ‘armado’ y lamenta haberse prestado para el ‘show’.



Además, dijo que no entró a ningún programa de televisión ‘siendo la otra, la novia,la ex,la saliente’.



“( Lo de Zumba)Nunca fue algo de la vida real. Fue un show, solamente para el programa. La verdad, no es que estoy arrepentida, pero lamento el hecho de que yo me presté para eso”, dijo la ‘chica selfie’, quien agregó que el romance ‘armani’ en vez de beneficiarla, le trajo problemas.



“Por eso para mí no fue sano. .. yo no me identifiqué con el otro programa (Combate), al contrario, yo hice un juramento. Dije ‘nunca más vuelvo a tal programa’, por más que me dieron la oportunidad, pero de verdad me chocó”, manifestó.



En otro momento, le aclaró a Karen Dejo, quien dijo que ella da que hablar por sus escándalos, que ingresó a ‘Esto es guerra’ por su talento.



“A mi me pueden decir muchas cosas, pero yo siempre hice cola en castings. Nunca entré siendo la otra, la novia, la ex, la saliente. Por último, estoy en ‘Esto es guerra’ porque sobresalí con mi talento”, finalizó.

Las guerreras tuvieron duro intercambio de palabras