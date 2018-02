¡Esto no me lo esperaba! América Televisión compartió una fotografías para promocionar la nueva temporada de Esto es guerra. En dichas imágenes se puede ver una instantánea de Rosángela Espinoza y otra de Yahaira Plasencia. ¿Cómo? Sí, todo indica que los dos personajes de Chollywood regresarían al reality más exitoso del Perú.



"¡Desde este LUNES a las 6:55 p.m. una nueva guerra está a punto de ESTALLAR en #EEGElGranJuego! 🔥🔥 💪", dice el mensaje de América Televisión en su cuenta de Instagram. En imágenes también aparecen Rafael Cardozo y Flabio Agostini.



Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza fueron expulsadas de Esto es guerra por agredirse física y verbalmente durante la competencia de torta en la cara. Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia ya habían tenido algunos enfrentamientos verbales pero todo el respeto que perdió en dicha competencia.

Detrás de cámara de la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia le tiró la "torta en la cara" a Rosángela Espinoza y ésta no lo soportó. Ambas exconcursantes de Esto es guerra terminaron peleándose y fueron separadas de inmediato por los otros participantes de Esto es guerra. El primero en reaccionar fue Mario Irivarren y el resto de 'guerreros' fueron a conversar para calmar el tema.



Los conductores de Esto es guerra manifestaron que estos actos no se podían permitir en Esto es guerra y manifestaron que ambas participantes ya no estarían en el reality juvenil de América Televisión.



El tiempo pasó y Yahaira Plasencia ya Rosángela Espinoza se brindaron las disculpas correspondientes y siempre se deslizó el regreso de ambos personajes de Chollywood a Esto es Guerra. Pero es tarde América Televisión compartió en Instagram que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia estaría en Esto es guerra.