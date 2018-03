'Esto es guerra': 'Guerreros' alientan a la selección peruana de la mejor manera [VIDEO y FOTOS]

'Esto es guerra' inició poniéndose la camiseta de la selección peruana. Los 'guerreros' están más que emocionados por volver a ver a la bicolor este viernes cuando se enfrente a su similar de Croacia.



El programa de 'Esto es guerra' comenzó con todos los guerreros vestidos con la camiseta de Perú. Los conductores de 'Esto es guerra' lucieron muy emocionados por volver a ver a la selección que jugará un partido amistoso contra Croacia.



Como se recuerda, Croacia es favorito para poder ganar el encuentro. Perú saldrá a la cancha sin Paolo Guerrero ya que sigue con el tema de la sanción de la FIFA.



Otra baja será Rodríguez quien se encuentra una fisura que no es de gravedad. El médico de la selección peruana decidió que no jugara no arriesgar al jugador.



Esto es guerra