Todos vuelven. En medio de una eliminación doble, el Tribunal de Esto es Guerra sorprendió a todos los participantes al anunciar la incorporación de una nueva integrante. Se trata de Sheyla Rojas, que marcó así su retornó al popular reality de América Televisión.



Sin duda, el más sorprendido con el regreso de Sheyla Rojas a Esto es Guerra fue Patricio Parodi, quien se quedó estupefacto. Hugo García habló en todo momento con el guerrero mientras miraban el ingreso de la popular ‘Leona loca’.



Sheyla Rojas se sumó a las filas de ‘Los Retadores’ y al ser consultada por María Pía Copello sobre la situación que atraviesa su equipo, dijo que “ha visto todo lo que ha pasado y desde lejos” y no estaba de acuerdo con muchas cosas, tanto en su grupo con en el de sus rivales.



“Lo que nosotros tenemos que enfocarnos no es lo que digan los demás sino lo que pasa en el equipo y lo que hacemos nosotros”, señaló Sheyla Rojas, mientras Patricio Parodi aún no salía de su asombro por el retorno de su expareja.



Sheyla Rojas regresa a Esto es Guerra y Patricio Parodi no lo puedo creer

“Nosotros siempre, como 'Retadores', nos hemos caracterizado por ser un equipo unido, que nunca se da por vencido, que jamás tira la toalla”, añadió Sheyla Rojas, al tiempo que salió en defensa de Mario Irivarren -quien estuvo sentenciado y se ofreció a ser eliminado- y lo calificó de un “líder” para su equipo.

