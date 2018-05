Esto es Guerra: Sheyla Rojas se vengó de Patricio Parodi por llamarla “gallina turuleca” [VIDEO y FOTOS]

Sheyla Rojas llegó a Esto es Guerra como conductora invitada pero a la primera oportunidad que tuvo puso en su sitio a los ‘guerreros’ que osaron con faltarle el respeto, como ocurrió con Patricio Parodi.



Ocurrió en el juego ‘Disco Rayado’ de Esto es Guerra, donde los participantes tienen que correr para tocar una campana y cantar el tema que se reproduce a toda velocidad. La canción de esta polémica ronda era el clásico ‘Gallina Turuleca’.

Macarena Vélez no pudo adivinar la letra de la canción y Melissa Loza le robó el punto, pero mientras esto pasaba Rafael Cardozo señalaba a Sheyla Rojas de forma burlona cuando el tema empezaba a sonar.



Sheyla Rojas no pasó por alto esta falta de respeto y exigió explicaciones, como saber quién había sido el que se burló de ella. Todos los integrantes de los ‘guerreros’ señalaron a Patricio Parodi, quien negó en todo momento haber sido el responsable.



“Mira, Patricio (Parodi). A mí no me vas a mentir y no vas a burlarte en mi cara. No te lo voy a permitir. ¿Esta canción me la has dedicado?”, preguntó Sheyla Rojas a su expareja, quien reiteraba su inocencia.



“Esto no me está dando gracia, no me da risa. Me invitan a Esto es Guerra como conductora para que este individuo, Patricio Parodi, se burle en mi cara, ahora que está rubio, ahora que está blondie y se ha robado mi tinte… ¿Te estás burlando de mí?”, dijo Sheyla Rojas.

“Tu tinte es un poco más barato, el mío no pero en ningún momento me estoy burlando de ti”, respondió en tono irónico Patricio Parodi, quien fue castigado con dos manoplazos de talco por recordarle a Sheyla Rojasel apelativo que le endilgó Flavia Laos.

