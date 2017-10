¡Esta que llegó la sangre al río! Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia protagonizaron un bochornoso episodio en el más reciente episodio de 'Esto es Guerra'. Las participantes se fueron a las manos y el programa tuvo que ser interrumpido.



Tantas provocaciones y dimes y diretes tuvieron sus consecuencias el día de hoy. En el juego de 'las tortas' Yahaira Plasencia tenía que tirarle torta en la cara de Rosángela Espinoza y le golpeó el rostro con fuerza.



Roságenla Espinoza no lo soportó y quiso agarra a Yahaira Plasencia. Yahaira no se dejó y le metió una patada a Rosángela Espinoza y todo terminó mal. La producción de 'Esto es guerra' tuvo que detenerlas.



Por su parte, María Pía Copello manifestó que no iban a permitir este tiempo de actos y las dos fueron expulsadas del programa 'Esto es Guerra'. El programa se fue al corte comercial.

