Fabio Agostini niega que se haya encerrado en un cuarto con Rosángela Espinoza [VIDEO y FOTOS]

El español Fabio Agostini negó haberse encerrado con Rosángela Espinoza y calificó de ‘fantasía’ el comentario de la modelo.



“No me he metido en un cuarto con Rosángela, ella debe soñar con eso, tiene muchas fantasías en su cabeza; como vive en un mundo imaginario, se inventa cosas”, comentó el ‘guerrero’ sobre la ‘Chica de los selfies’.



"Ya hace dos semanas fue lo del tortazo. Dentro del camerino el quería tirarme la torta y me dijo: 'Te tiro la torta o te doy un besito' ", manifestó Rosángela Espinoza sobre la discusión con Fabio Agostini en 'Esto es guerra'.



"Todo el mundo se da cuenta cómo la señorita quiere hacer teatro. Miente más que Pinocho", respondió Favio Agostini en la última edición de 'Esto es guerra'.



Discusión por una torta reveló secreto mejor guardado entre Fabio Agostini y Rosángela Espinoza en Esto es guerra.