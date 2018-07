Facundo González y Paloma Fiuza: ¿Jenko del Río ingresará a 'Esto es Guerra'?| FOTO

El ‘gaucho’ Facundo González reconoció que es un poco celoso con Paloma Fiuza y espera que Jenko del Río , exesposo de la ‘garota’, no ingrese a ‘Esto es guerra’ en la próxima temporada, que arranca este 16 de julio.

“Sí, soy celoso, lo normal, tampoco es que exagere, pero expreso lo que siento, eso me pasó cuando Thiago (Cunha) estuvo en el programa. Él fue novio de Paloma cuando eran parte del grupo ‘Exporto Brasil’. Al principio tuvimos algunos roces, luego nos hicimos amigos y todo fluyó. Además, lo que no fue en mi año no me hace daño” , dijo.

Asimismo, contó que en diciembre cumplirá tres años de relación con Paloma Fiuza.



“Tenemos dos años y meses, en diciembre serán tres años, no hemos pensado en el matrimonio, ella ya salió de uno, pero sí en hijos porque a mí me encantan, soy muy cariñoso con los pequeños y para tenerlos debemos seguir trabajando duro para darles lo mejor” , precisó.

Sobre la participación de Jenko del Río en el programa de América Televisión, precisó que no era una situación que le agrade.

“Espero que la producción tenga piedad de Paloma y de mí. Sería incómodo tenerlo en el reality, pero esa es una decisión de los productores, yo no le negaría el trabajo a nadie, pero no es algo que me ponga contento”, argumentó.

‘MI PAPÁ ME CUIDA’

Sobre el difícil momento que vivió con la partida de su padre, comentó que ese ’dolor’ jamás lo podrá superar, pero sabe que su ‘viejo’ está en un mejor lugar ‘cuidándolo’.