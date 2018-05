Facundo González regresó a Esto es Guerra pero... [VIDEO y FOTOS]

Regreso sorpresa. Facundo González se sumó a la nueva temporada de Esto es Guerra pero dejó bien en claro que no tiene amigos dentro del reality juvenil de América Televisión y que solo viene a competir.



“Yo lo tenía en claro que había pocos amigos (en la televisión) pero a veces uno se lleva desilusión con algunas personas, pero la verdad que lo único que tengo acá es a Paloma (Fiuza) , que la amo, y amigos hay muy pocos”, dijo el popular ‘Guacho’.

En ese sentido, Facundo González dijo que para él, Esto es Guerra “es un trabajo” y se va a acoplar a lo que le indique la producción y ‘El Tribunal’ del reality de competencia, así sea en el equipo de ‘Los Retadores’.



“Hoy por hoy, sacando a Angie (Arizaga) , Paloma (Fiuza) y Nicola (Porcella) , creo que Los Guerreros están muy mal y a Los Retadores los veo muy bien (…) Es mi trabajo y si tengo que ir para el equipo de Los Retadores estaré feliz, no hay problema”, añadió el argentino.

Facundo González regresó a Esto es Guerra pero...

Si bien no explicó el porqué de su repentino cambio de actitud, Facundo González precisó que “hay que darse cuenta quienes están de tu lado y quienes no y en la televisión, el ambiente es medio complicado y no siempre vas a tener amigos”.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.