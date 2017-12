Flavia Laos: Su ex Emilio Jaime dice que Patricio Parodi debió respetarla 

El modelo Emilio Jaime comentó que si Patricio Parodi estaba saliendo con Flavia Laos, debió respetarla y no andar en coqueteos con la panameña Génesis Arjona, después de estar una semana en dicho país.

“Si Patricio está saliendo con Flavia, creo que debería respetarla un poco más y no irse a Panamá a divertirse de esa manera (con Génesis)”, precisó el participante de ‘El gran show’.

Pero Flavia y Patricio han dicho que son solo amigos...

La verdad es que no sé qué relación tenga Flavia con Patricio, no sé si están saliendo o son enamorados... pero si tuvieran una relación, creo que él estaría haciendo mal, no podría dejarla tan mal.



¿Crees que es el momento de que Patricio oficialice a Flavia?

Ya pues, si salen juntos todos los fines de semana.



(M.C)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.



​