Panamá sigue siendo el destino favorito de los participantes de Esto es Guerra. El español Fabio Agostini le sigue los pasos a Patricio Parodi y será el próximo que visitará el país del que proviene Génesis Arjona.



La noticia la dio a conocer el propio Fabio Agostini luego de que Génesis Arjona eligiera a Patricio Parodi en vez de él como su único guía turístico para mostrarle el Perú al revelarse que la panameña se quedaría más tiempo en Esto es Guerra.



“Quiero que sepas una cosa. Me voy a adelantar. Era una sorpresa que te quería hacer pero la producción de Panamá ha contactado conmigo y quiere llevarme para allá”, dijo Fabio Agostini para sorpresa de todos en el set de Esto es Guerra.



Fabio Agostini no deja coqueteos con Génesis Arjona en Esto es Guerra y anuncia que se irá con ella a Panamá

“Patricio, ¿a ti no te han llamado nuevamente?”, le preguntó María Pía Copello al participante de Los Leones, que respondió con un rotundo no. “No lo han llamado nuevamente a Patricio”, añadió la conductora de Esto es Guerra.



“Mató la sorpresa”, dijo Mathías Brivio, a lo que el español –ni corto ni perezoso– continuó con sus coqueteos con Génesis Arjona y le mandó este tremendo comentario: “Estoy lleno de sorpresas, mi amor”.



Pero al parecer a la única que no le agradó la noticia de que Génesis Arjona permanecerá más tiempo en nuestro país fue Alejandra Baigorria, ya que –según reveló Krayg Peña– puso una mala cara.

