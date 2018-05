No se quedó callado. Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse por la suspensión indefinida con la que lo sancionó la producción de Esto es Guerra por salir en defensa de su novia Angie Arizaga, tras la fuerte caída que sufrió en una de las pruebas.



“Bueno ahora sí en casita, por fin, después de haber pasado un ratazo en la clínica, a descansar que mañana se graba a las 7 de la mañana y a pensar por qué me han suspendido. No entiendo ¿Ustedes entienden?”, preguntó Nicola Porcella en Instagram.

Nicola Porcella paralizó el set de Esto es Guerra con su airada reacción al saber que Angie Arizaga había sido enviada a sentencia, recibiendo una sanción de la producción del reality por su comportamiento indebido.



Visiblemente preocupado por el estado de Angie Arizaga, el capitán de ‘Los Guerreros’ abandonó el set del programa de competencia junto a su novia para que la atiendan los paramédicos pero nuevamente se encendió la polémica.

Nicola Porcella se pronuncia tras su suspensión en Esto es Guerra

Y es que Nicola Porcella impidió a las cámaras de Esto es Guerra grabar mientras atendían a Angie Arizaga, llegando a incluso a discutir en vivo con Mathías Brivio por este hecho. Finalmente, la popular ‘Negrita’ fue llevado a un centro de salud cercano y actualmente se encuentra con descanso médico.

Esto es Guerra: Nicola Porcella discute con Mathías Brivio por impedir que cámaras graben a Angie Arizaga

