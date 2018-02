Esto es Guerra inició su nueva temporada con tremendas bombas en su primer día. El programa de competencia presentó a algunas de sus figuras históricas como Nicola Porcella y Angie Arizaga, y presentó nuevos rostros como Macarena Vélez y Alessandra Bocelli.

Pero la sorpresa de la noche -además del regreso de Rosángela Espinoza- fue la presentación de Ítalo Valcárcel, el aún saliente de Melissa Klug. El bailarín ingresó al programa y habló sobre la actual relación que mantiene con la chalaca.

Pero lo que Ítalo Valcárcel no esperaba era el ingreso de Diego Chávarri. El rostro del bailarín cambió completamente cuando vio al 'diablito' y expareja de Melissa Klug revelando su identidad frente a las cámaras.

Primero, Ítalo Valcárcel bajó la mirada y se concentró en arreglar su vestimenta para no ver a Diego Chávarri. Al levantar la vista, trató de mirar indiferentemente al ex de Melissa Klug. El bailarín no tuvo ningún problema en saludar al 'diablito'.

Diego Chávarri e Ítalo Valcárcel

En conversaciones con América Espectáculos, Ítalo Valcárcel manifestó que lo cortés no quita lo valiente y por eso saludó sin problemas a Diego Chávarri por su ingreso. El saliente de Melissa Klug dijo que no responderá ningún comentario del exfutbolista.

"Como lo han visto, súper neutral. Lo saludé, me saludó. Todo bien. Lo cortés no quita lo valiente. Todos saben que soy una persona educada y así me voy a mantener siempre", dijo Ítalo Valcárcel.

A su vez, Diego Chávarri se mostró tranquilo tras el encuentro. "No, yo tranquilo. No tengo problemas con nadie. Así que disfrutando del momento nada más. No tengo ningún problema con los chicos que trabajan conmigo. Todo bien", indicó el diablito sobre Ítalo Valcárcel.

Diego Chavarri e Italo Valcárcel enfrentados

