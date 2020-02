‘Esto es Guerra’ se convirtió anoche en un campo de enfrentamientos luego de que Jazmín Pinedo y Rosangela Espinoza protagonizaran una tensa discusión. La Chinita explicó lo sucedido y lanzó una advertencia.

Jazmín Pinedo reconoció que ‘tiene un carácter especial’ y que no va a permitir que nadie le falte el respeto ni pisotee en el reality en el que lleva un mes como conductora.

“Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que nadie me pisotee. La gente sabe cómo soy, yo no estoy escondiendo nada. Yo tengo un carácter bien jodido y si en verdad vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes, nada más”, señaló Jazmín Pinedo en América Espectáculos.

Jazmín Pinedo y su advertencia tras pelea con Rosángela Espinoza

Como se recuerda, Jazmín Pinedo no aguantó y puso en su sitio a Rosángela Espinoza en pleno programa en vivo y le pidió a la producción del reality tomar medidas al respecto, porque “no le había dado confianza ni faltado el respeto".

Toda la discusión se inició cuando Rosángela Espinoza se incomodó con la pregunta que Jazmín Pinedo le hizo a Facundo González y este perdió la prueba. La ‘Chica Selfie’, fiel a su estilo sostuvo que no debieron preguntarle al argentino sobre el Señor de los Milagros, porque él nunca iba a responder.

Luego, Rosángela le respondió a Jota Benz, a quien acusó de callarla, mientras Jazmín inmediatamente salió al frente y cuadró a la integrante del equipo de los combatientes. “Rosángela, yo a ti no te he dado confianza”, dijo Jazmín Pinedo, a lo que la chica selfie le respondió “tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”.

