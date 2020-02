Los rumores parecen confirmarse. Jota Benz parece que ya no oculta su interés por Angie Arizaga en Esto es Guerra. En la última edición del reality, el guerrero envió indirectas a la ‘negrita’ justo en el Día de San Valentín.

Para nadie de Esto es guerra es novedad que existe una química especial entre Jota Benz y Angie Arizaga y así quedó demostrado en una de las secuencias del programa en la que Jazmín Pinedo empezó a molestar a su excuñado con la guerrera.

"Tengo un brillo especial por muchísimas cosas. Quiero decir que me encanta la noche, la oscuridad. “De verdad, no lo digo porque todos los dicen, llegar acá a América este programa a dado un giro brusco a mi vida, me siento muy afortunado y feliz”, dijo Jota Benz en EEG.

En la columna del ‘Ampay’, se reveló que Angie Arizaga y Jota Benz ya no ocultan que son más que amigos, porque hasta se lucen agarraditos de la mano por las instalaciones de Pachacámac.

Asimismo, indicaron que celebrarán el día de ‘San Valentín’ en una conocida discoteca del sur, junto a varios ‘guerreros’.

