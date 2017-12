Krayg Peña sin paltas con Mario Hart y Korina Rivadeneira [VIDEO]

Regresó por la puerta grande. El venezolano Krayg Peña volvió a ‘Esto es guerra’ y dijo que no tiene ningún problema en encontrarse con Mario Hart y Korina Rivadeneira. Además, indicó que está tranquilo porque viene solucionando su situación migratoria.

“No hay problema. Yo no pienso decir quién debe estar y quién no. No voy a mandar a sacar a nadie ni imponer condiciones”, precisó el venezolano, quien contó que se siente tranquilo respecto a su situación migratoria.

“Nunca he tenido problemas en Perú y eso creo que lo están viendo las autoridades”, comentó, al mismo tiempo que reafirmó que está evaluando iniciar una acción legal contra el padre de Mario Hart, por pedirle al superintendente de Migraciones que lo expulse del país.

“Son recomendaciones de mi abogado; primero, tengo que resolver mis temas y los papeles. Luego, pensar lo que sea más correcto, porque obviamente hubo un daño y una mala intención”, finalizó.

Krayg Peña sobre el papá de Mario Hart

