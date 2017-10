¿Su romance está a punto de hacerse oficial? Luis Alonso Bustíos al parecer se muere de ganas de que Yahaira Plasencia por fin lo acepte como pareja y en la edición de hoy de Esto es Guerra se mandó con tremenda acción para conquistar a la salsera.



En medio de risas cómplices y murmuros, Luis Alonso Bustíos le robó un beso a Yahaira Plasencia durante el juego de las miradas, hecho que fue celebrado por todos el elenco masculino de Los Leones y Las Cobras de Esto es Guerra.



Yahaira Plasencia no pudo hacer otra cosa más que sonrojarse y retroceder unos pasos mientras Mathías Brivio y María Pía Copello no podían creer lo que acababan de presenciar. “No, no, no, no, no, eso no pasó”, dijo el conductor de Esto es Guerra.



“¡Luis Alonso campeonó!”, dijo una efusiva Paloma Fiuza, que al igual que el resto del elenco femenino de Esto es Guerra festejaba el beso que protagonizaron Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos.



Luis Alonso Bustíos le robó un beso a Yahaira Plasencia y la salsera reaccionó así

“¡Así se hace, Andrés Vílchez! ¡Así se hace!”, dijo Mathías Brivio a Yahaira Plasencia, que solo atinó a preguntar si el punto le correspondía a ella como representante de Las Cobras y pasó a explicar el incidente del beso que le robó Luis Alonso Bustíos.



“Le estaba diciendo ‘no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas’ y lo hiciste”, señaló Yahaira Plasencia, que mencionó que Luis Alonso Bustíos solo se animó a hacerlo porque sus compañeros lo estuvieron molestando.



A su turno al micrófono, el integrante de Los Leones se justificó con Yahaira Plasencia diciendo que le “provocó” robarle un beso y que quería saber de ella cuál era el problema de que haya hecho eso.



“Sácalo por su respuesta nomás. ‘Me provocó’. Esa no es una respuesta”, indicó Yahaira Plasencia, mientras Luis Alonso Bustíos era interrogado por los conductores de Esto es Guerra sobre si ya le había hecho saber a la salsera de sus intenciones.



“Sí le dije pero no le he dicho para estar. Hay algo que me frena acá. Ella lo sabe muy bien pero me gustaría que ella lo diga”, manifestó el exfutbolista, que solo obtuvo silencio por parte de la salsera.

