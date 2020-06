En una entrevista que realizó a través de Instagram, Mario Irivarren cuestionó a todas aquellas personas que exigen contenidos culturales en vez de la emisión de Esto es guerra. El guerrero sugirió a los usuarios que no gustan del reality que cambien de canal.

Debido a que Esto es guerra regresó a las pantallas en medio de la cuarentena, muchos usuarios no tomarona bien la noticia, sin embargo, Mario Irivarren defendió al reality y envió un mensaje a aquellos que exigen programas culturales en su lugar.

Mario Irivarren dijo que ya existen programas culturales pero nadie los ve, además, indicó que Esto es guerra ha cambiado su formato y ahora está mucho más regulado.

La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes? No entiendo tu postura, no te gusta “Esto Es Guerra”, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva, no tiene por qué gustarte”, se le escucha decir a Mario Irivarren en el video que publicó ‘Instarándula’.

MARIO IRIVARREN CON CORONAVIRUS

Mario Irivarren confirmó que dio positivo a coronavirus en una transmisión en vivo con el reality de América Televisión que regresó a las pantallas tras estar fuera del aire por más de dos meses debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

A través de una videollamada, el ‘guerrero’ se quebró al indicar que se contagió de coronavirus cuando ayudó a una anciana a trasladarla a un centro de salud en pleno de toque de queda.

“El Día de la Madre estaba en mi casa y escuché el llamado de auxilio de unas personas, en ese momento acudí para ver qué pasaba”, narró Mario Irivarren. Luego, el participante de Esto es Guerra mencionó que ayudó a la anciana a cargarla a la clínica y allí es donde se habría infectado.

