A través de su cuenta de Twitter, Nicola Porcella expresó su opinión acerca del regreso de Esto es guerra, reality que vuelve a las pantallas de América Tv este lunes 25 de mayo. El exguerrero está de acuerdo que retorne el programa, pero con estrictos protocolos de seguridad.

Con el objetivo de llevar entretenimiento en medio del Estado de emergencia que busca detener el contagio del coronavirus, el reality ‘Esto es guerra’ (EEG) regresa este lunes 25 de mayo a la pantalla de América TV con un formato diferente con el que buscan priorizar la seguridad y la ayuda social.

“Si todos los canales están saliendo con su programación normal ¿por qué EEG no ? Tengo amigos (en el reality) y no hablo de guerreros sino gente de producción, de montaje, técnicos de luces, escenografías, etc., que tienen familias y están en todo su derecho de trabajar también. Que la gente decida si quieren ver el programa o no nada más”, escribió Nicola Porcella.

Por otro lado, el modelo indicó que cada persona es libre de ver o no el estreno de Esto es guerra, programa que considera entretenido en medio de ‘tantas malas noticias’ que recibimos a diario.

“Y ojo, estoy a favor de que se reanude el fútbol y los programas de televisión con las medidas de seguridad que corresponden. Ya está en cada persona si decide verlo o no nada más. Si los equipos y los programas de televisión van a tomar las medidas de seguridad que se requiere, pues que empiece. Muchos estamos cansados de malas noticias y queremos un poco de diversión y distracción”, agregó Porcella.