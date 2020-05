A través de su cuenta de Instagram, Pancho Rodríguez aclaró la polémica que se generó en redes sociales luego de que la manera en la que hizo su ingreso a 'Esto es guerra’ fuera blanco de duras críticas. El guerrero indicó que no besó el suelo como muchos especularon pues, además, tenía puesta la mascarilla.

El competidor chileno fue presentado como el nuevo líder de la ‘Fuerza Verde’ e ingresó al escenario derrochando energía y alegría por volver a la pantalla chica. Sin embargo, el haberse agachado y haber hecho como si besara el suelo desató polémica en las redes sociales.

Pancho Rodríguez reveló que el gesto de su ingreso a ‘Esto es guerra’ es una cábala que siempre realiza en cada inicio de temporada y esta vez no fue la excepción debido a que el reality retornó tras una pausa por la pandemia del coronavirus.

“Quiero aclarar algo que he estado leyendo que dicen que ayer besé el piso del programa. No besé el piso del programa, eso es algo que yo siempre hago por un tema de cábala. Me agacho y hago como que beso el piso, pero nunca lo beso, desde hace años que lo vengo haciendo, por un tema de higiene, ¿cómo voy a besar el piso?”, dijo a través de un video.

“Ni siquiera, por más que lo haya querido besar ayer, estaba con la mascarilla, pero aún así repito que no lo besé, ni siquiera tuve contacto. Por más desinfectado que yo sé que está, no hubo contacto de la mascarilla con el piso”, agregó.

