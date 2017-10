¿Patricio Parodi sigue en Panamá? Eso es lo que se preguntan sus compañeros de Esto es Guerra ya que el ‘Pato’ parece algo distraido a la hora de representar a Los Leones en los desafíos del reality.



Precisamente Alejandra Baigorria le llamó duramente la atención a Patricio Parodi cuando participaban en el juego “Transportador”, ya que el ‘guerrero’ dejó caer un pollo de peluche que le pasó Flavia Laos.



“¡Para qué te llevas el pollo!”, le gritó Patricio Parodi a Flavia Laos. “¡Tú no estás en Panamá, caramba! ¡Tienes la cabeza en Panamá!”, dijo una ofuscada Alejandra Baigorria. “No están coordinando Flavia y Patricio, no hablan”, añadió.



Mathías Brivio y María Pía Copello le preguntaron a Alejandra Baigorria que a qué se refería con eso pero Patricio Parodi se les adelantó y le dijo que no le hiciera hablar sobre algo relacionada a ella que él sabía.



Alejandra Baigorria se asó con Patricio Parodi en Esto es Guerra

“No, me guardo mi derecho (de hablar)”, señaló Patricio Parodi cuando los conductores de Esto es Guerra le preguntaron que cuál era aquello. “¿Qué podría tener que decir Patricio Parodi?”, manifestó María Pía Copello.



“No sé, que diga lo que tiene que decir", manifestó Alejandra Baigorria, mientras Patricio Parodi permaneció a un lado del set de Esto es Guerra. “Pero, ¿por qué te achoraste? ¿Te molestó que te digan lo de Panamá?”, preguntó Mathías Brivio.



“¿Qué has dicho?”, intervino Flavia Laos. “Dijo que está pensando en Panamá, que por eso se desconcentra”, respondió Mathías Brivio. “Ah, probablemente. Se ha quedado en San Blas, con su amiguita Génesis”, retrucó la actriz de ‘Ven baila quinceañera’.



“El ‘Génesis’ del problema está en Panamá”, reflexionó Mathías Brivio mientras Patricio Parodi solo atinaba a sonreír nerviosamente. ¿Será acaso que Alejandra Baigorria tiene razón y el 'león' no puede dejar de pensar en la panameña Génesis Arjona?

