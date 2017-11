¡Fuego en Esto es Guerra! Con el ingreso de nuevos participantes al reality juvenil –que ya se acerca a su final– las alineaciones de Las Cobras y Los Leones empiezan a sufrir distintos cambios trayendo más de una sorpresa.



Carol Reali ‘Cachaza’, integrante histórica de Las Cobras, decidió vestir para este tramo final de Esto es Guerra la camiseta de Los Leones tras imponerse a ‘La Peque’ Francesca Zignago en un circuito extremo.



Consultada sobre su decisión, ‘Cachaza’ dijo que pese a que ella “es Cobra de corazón” hace poco ocurrió algo que le hizo entender que no servía para el equipo, en alusión a unas palabras de su capitán Nicola Porcella.



“Eso me ha entristecido mucho porque yo siempre he dejado todo en Las Cobras. Todo el mundo lo sabe. He llegado a casi todas las finales, aprendí mucho ahí. Siempre que tuve la oportunidad de escoger mi equipo, escogí a Las Cobras”, señaló.



Cachaza se fue a Los Leones pero Rafael Cardozo le mandó tremendo misil

“Me accidenté ahí y seguí jugando. Entonces creo que no es motivo de que piensen o discutan si sea favorable para el equipo o no porque siempre he dejado todo”, añadió ‘Cachaza’ para fundamentar su elección.



Al conocer su decisión, Rafael Cardozo no ocultó su disgusto por el cambio de equipo de su actual pareja. “Yo no entiendo su argumento. Ahora estoy en Las Cobras. Para mí eso no es excusa. ¿Y yo qué, ‘Cachaza’?”, preguntó.



‘Cachaza’ aclaró que su elección de integrar Los Leones “no tiene nada que ver” con él y recalcó que quiere demostrar a Nicola Porcella que es una “buena jugadora” ya que en estos momentos no piensan en ella como “una de las mejores guerreras”.



“¿Pero quién aquí en este programa puede cuidarte mejor que yo?”, le volvió a preguntar Rafael Cardozo a ‘Cachaza’, añadiendo que ella podía haberle demostrado al capitán de Las Cobras lo valiosa que dándoles el triunfo en la gran final.



“Yo quiero lo mejor para ti pero escogiste un equipo de perdedores, ‘Cachaza’”, sentenció Rafael Cardozo, a lo que los integrantes de Los Leones respondieron recibiendo con los brazos abiertos a la brasileña.

