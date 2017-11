¡Rafael Cardozo sigue desatado en Esto es Guerra! Después de amenazar a Cachaza con eliminarla del reality si seguía siendo amiga de Alejandra Baigorria, el brasileño enfiló sus baterías hacia Los Leones reiterándoles que eran un “equipo de perdedores”.



Cuando fue consultado a su parecer quién sería un buen capitán para Los Leones, Yaco Eskenazi destacó las cualidades de varios de sus compañeros como Patricio Parodi, Mario Irivarren y Michelle Soifer.



Sin embargo, para Rafael Cardozo, Yaco Eskenazi estaba intentando “ser muy político” con sus palabras y que todo era mentira, empezando a enumerar los defectos de los que mencionó y otros como Melissa Loza y Krayg Peña.



Yaco Eskenazi hizo oídos sordos a las palabras del brasileño y dijo que él tenía “ese don de hablar y llenarse la boca y al final esas habladurías se le estampan en la cara”, trayendo a colación la vez que perdió ante Fabio Agostini en un ring de box y tuvo que pedir revancha.



Rafael Cardozo ataca a Los Leones

“Si Nicola (Porcella) me dijera ‘Yaco tienes un equipo de perdedores’, le diría ‘Nicola vamos a hablar los dos afuera, ¿por qué me dices eso?’. Pero que me lo digas tú, no me ofende ni un poquito”, añadió el capitán de Los Leones.



“Todo lo que dices se deshace, todo. Construyes una historia y a la semana siguiente se destruye. Por eso, Rafael (Cardozo), me encanta lo que haces, es tu personaje y la rompes haciéndolo pero olvídate”, dijo Yaco Eskenazi.



Pero el brasileño siguió atacando a Los Leones. Sobre Ignacio Baladán dijo que “como guerrero es un buen pastelero” y de Luis Alonso Bustíos, que desde que Yahaira Plasencia se fue, “nadie escucha su nombre”. “No existe en este programa”, agregó.



Sin embargo, Yaco Eskenazi se quedó con la última palabra y le pidió a Rafael Cardozo que continuara porque eso los “alimenta” y hace que su equipo tenga muchas más ganas de derrotarlo en la final.

Yaco Eskenazi se enfrenta a Rafael Cardozo

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.