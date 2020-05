En su regreso a Esto es Guerra, Rafael Cardozo no pudo evitar llorar desconsoladamente debido a que, según su testimonio, estos más de 70 días que pasó en la cuarentena tuvo ataques de ansiedad causados por la coyuntura que afronta el país por la pandemia del coronavirus.

“Yo tuve crisis de ansiedad, gracias a Dios no me tocó el... este virus desgraciado, perdón la palabra, pero hasta hace pocos momentos estaba en el camerino con el apoyo de los chicos”, fue el mensaje que dejó Rafael Cardozo quien no paró de llorar durante toda su presentación.

Al escucharlo, Jazmín Pinedo también se quebró y se solidarizó con él por el duro momento que le tocó afrontar en el aislamiento social. La conductora le dedicó unas palabras de aliento en esta nueva etapa del reality.

“Muchos de nosotros también necesitamos este trabajo, muchos de nosotros sacamos adelante a nuestras familias gracias a este trabajo. No solo los que ven delante de la pantalla, todos los que están detrás estamos aquí para luchar por su familia”, dijo Jazmín Pinedo.

MIRA: PATRICIO PARODI PIDIÓ DISCULPAS A ANA JARA EN ESTO ES GUERRA

Rafael Cardozo lloró desconsoladamente en su regreso a Esto es Guerra

ESTO ES GUERRA REGRESÓ PESE A LAS CRÍTICAS

Esto es Guerra (EEG) regresó este lunes 25 de mayo a la pantalla de América TV con un formato diferente con el que buscan priorizar la seguridad y la ayuda social. El reality estrenó nuevas secuencias donde los competidores ayudan a los más necesitados por la pandemia del coronavirus en el país, así lo hicieron saber los conductores Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo, quienes expresaron cómo será el programa a partir de ahora.

“Hoy más que nunca debemos estar unidos como país. Los hemos extrañado muchísimo. Y regresa Esto es Guerra para entretener, informar y comunicar a toda la familia peruana que confía en nosotros y nos quiere”, comenzó el conductor del reality.

Gian Piero Díaz indicó también que Esto es Guerra debe tener un “aporte a la sociedad y, en ese sentido, queremos ser útiles. Por eso, a partir de mañana (martes) gran parte del programa se lo vamos a dedicar a ‘Aprende jugando’, un espacio para enseñar de una manera lúdica y divertida”.

Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo regresaron a Esto es Guerra. (América TV-TROME)