¿Rosángela Espinoza no tiene buen corazón?: Carloncho destroza a la modelo con este comentario 

El popular ‘Carloncho’ resaltó el cambio de look de Rosángela Espinoza , quien hace unos días sorprendió a todos al lucir una cabellera rubia.



“Ella es modelo, todo lo que se haga le va a quedar (bien)”, comentó Carloncho, quien evitó responder si le gustaba más la ‘Chica selfie’ de rubia o morena.



“A mí me gusta la mujer que tenga buen corazón”, manifestó.

De otro lado, se refirió al comentario que hizo la mamá de Rosángela Espinoza sobre él, al afirmar que nunca le cayó mal, que en su momento los vio enamorados y pensaba que se iban a quedar juntos hasta que los celos aparecieron en la relación .



“Yo me he comportado de manera correcta, no tengo problema con nadie. Lo que pasó, pasó, y la vida continúa. Respeto a la señora, todo bien”, dijo ‘Carloncho’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.