¡La que se armó! Rosángela Espinoza no se quedó callada y arremetió contra Maricielo Effio tras su participación como jurado en el concurso de baile de Esto Es Guerra . La chica selfie acusó a la juez invitada de burlarse de ella cuando tuvo un accidente mientras bailaba con su pareja.

Rosángela Espinoza sufrió un traspié haciendo una voltereta con Waldir Felipa, lo cual afectó su desempeño en la pista de baile de Esto Es Guerra. Yahaira Plasencia, Maricielo Effio , Ethel Pozo y Milett Figueroa fueron las jueces de la competencia y la salsera no dudó en decirle que los nervios le jugaron una mala pasada.

Sin embargo, lo que le indignó más a Rosángela Espinoza fue la actitud que mostró supuestamente Maricielo Effio . La chica 'selfie' manifestó que la bailarina y actriz se burló de su caída y que con eso, su carrera profesional la 'tiró a la basura'.

"No hay que burlarse, porque ellas sí se burlaron. Ella (Yahaira) y Maricielo Effio también se burló. Eso me parece sorprendente. Supuestamente es profesional, 20 años... los tiró a la basura. Entre los jurados dije: 'bueno, puede ser'. Pero, ética cero ¿Qué se puede esperar? Las aves de la misma especie vuelan juntas. Como es ahijada y madrina, no sé qué..." dijo Rosángela Espinoza en América Espectáculos.

Rosángela Espinoza sobre Maricielo Effio

