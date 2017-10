La productora general de ‘Esto es guerra’, Mariana Ramírez del Villar, quien retornó de Sudáfrica, reveló que tuvo una reunión con Rosángela Espinoza para escuchar su descargo sobre la pelea con Yahaira Plasencia.



“Todo muy bien con ella. Aceptó su error y entendió que no debió proceder de otra forma. La lección está aprendida para todos”, dijo Ramírez del Villar.



Consultada si la ‘Chica selfie’ regresaría al reality, fue tajante y aseguró que ‘de ninguna manera seguirá’. Asimismo, indicó que hoy se reunirá con Yahaira Plasencia.



‘Mareada por la fama’

En tanto, Antonio Tafur aseguró que Rosángela Espinoza ya no es su amiga. “A Rosángela la consideré mi amiga, pero ya no lo es. No puede decir que es humilde cuando tiene actos de diva. La fama le mareó. ‘Esto es guerra’ es un programa muy visto, pero no te puedes marear de esa manera. Esas amistades no sirven”, precisó Tafur.



Ahora es animadora infantil...

Eso no le va, podría hacer animación infantil para los papás.



(L.G./C.Ch.)

