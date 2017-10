Esta vez no hubo lágrimas en el segmento de entrevista de El Reventonazo de La Chola. ¿La invitada? Flavia Laos. La joven artista que tiene a la polémica siempre al costado se sentó a hablar de Patricio Parodi, Sheyla Rojas y del momento en que la acusaron de racista.

Después de hablar del apoyo que ha recibo de su abuelo y su mamá para entrar a la televisión, Flavia Laos dio más detalles de las polémicas situaciones en las que ha estado involucrada en los últimos meses y que le ha causado varios titulares negativos.

La protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ y actual participante de Esto es Guerra mencionó que solo es amiga de Patricio Parodi y que él estaba soltero cuando empezaron a salir. “Sí es un buen chico. Tiene buenos sentimiento y linda familia”, mencionó.

Flavia Laos le pide disculpas a Sheyla Rojas

De este tema, se desprendió el episodio que le generó miles de críticas: cuando decía que ella era ‘carne fresca’ y su amigo mencionaba que había una ‘gallina vieja’. Así inició el enfrentamiento con Sheyla Rojas.

“Estábamos hablando entre amigos. No debí hacer un video en en vivo. Soy una chica que tiene 20 años y no mido muy bien las cosas. Me equivoqué, fue un error. Era una broma que no debió ser pública”, explicó Flavia Laos.

“Creo que por eso video. Si le molestó (a Sheyla Rojas), yo creo que sí le podría pedir disculpas porque no me gustaría tener enfrentamientos con ella”, agregó Flavia Laos. Ella además remarcó que “creo que hago cosas de mi edad solo que estoy en el ojo público”.