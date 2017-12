Sheyla Rojas no le dio importancia al coqueteo entre ‘Pato’ Parodi y la panameña Génesis Arjona.



“Ahora es internacional... hay que dejarlo volar, que vuele el ‘patito’. No tengo nada que opinar, yo estoy contenta con las cosas que me están pasando”, dijo la rubia.



Sin embargo, quien sí se refirió al supuesto romance fue Flavia Laos, y afirmó que ella no iba a pelear por ningún hombre.

“Es obvio que va a pasar eso (que Génesis venga a Perú), así que normal. Nunca me voy a pelear por un hombre, te lo regalo”, indicó la ‘guerrera’.



De otro lado, Génesis, quien estuvo en conexión vía Skype con ‘En boca en todos’, comentó que Patricio era un chico sensual.

“Él es sumamente inteligente, de más está decir que es guapo y demasiado sensual”, declaró.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.