Tula Rodríguez puso en su sitio a Rosángela Espinoza por ningunear a producción de 'En Boca de todos' | FOTOS

Rosángela Espinoza se ganó una buena llamada de atención por parte de Tula Rodríguez en pleno programa en vivo de 'En boca de todos' . La conductora de dicho espacio no toleró que la popular 'chica selfie' ninguneara a la producción del espacio de América Televisión por hacer de su secuencia 'Rous salvaje' una espacio aburrido.



En plena conferencia de prensa, Rosángela Espinoza aprovechó para lanzar un comentario que no le gustó para nada a Tula Rodríguez. Esto sucedió luego que Michelle Soifer indicara a la guerrera que su secuencia 'Rous salvaje' no tuvo éxito y que por ello nunca más la volvieron a llamar de 'En Boca de todos'.



Fue así que, Rosángela Espinoza , picona ella, pidió el micro solo para criticar a la producción de 'En boca de todos' porque "mi secuencia estuvo aburrida y soy sincera. No me gustó el nombre y no me gustó mi secuencia y yo dije: sabes qué no quiero volver a participar".

"Lo que yo quiero decir de que nunca hubo una coordinación de cómo iba a ser mi secuencia. Solamente me dijeron, haz esto y punto", prosiguió Rosángela Espinoza , dejando mal parada a la producción de 'En boca de todos' en vivo y en directo.

Tras escuchar los argumentos de Rosángela Espinoza , Tula Rodríguez no se quedó callada y no dudó en salir al frente para defender a su equipo de producción no sin antes poner en su sitio a la integrante de 'Esto es Guerra', a la que dejó como malagradecida.



"Bueno Rosángela Espinoza , te voy a decir una cosa, mi reina: con cuidado porque estás hablando del equipo de producción con el que yo trabajo y que merece respeto", indicó Tula Rodríguez en el programa 'En boca de todos' .



"Así es que hagamos una cosa, si en caso el equipo te vuelve a llamar, espero que se pongan de acuerdo, muchas gracias”, dijo Tula Rodríguez de forma tajante en el programa, dejando en silencio a Rosángela Espinoza.