Esto es Guerra: Angie Arizaga superó uno de sus miedos, mientras que Alejandra Baigorria 'arrugó' [VIDEO]

Alejandra Baigorria no solo fue una de las protagonistas de la última edición de Esto es Guerra por discutir con Rafael Cardozo, sino también por no lograr superar el miedo que le provocó uno de los desafíos. En el lado contrario, Angie Arizaga sí llegó a superarlo.



Pero vamos por partes. Alejandra Baigorria y otros de los participantes de Esto es Guerra tuvieron que pasar por un reto en el que tenían que saltar desde una altura considerable para caer en un inflable.



Al llegar al lugar del lanzamiento, Alejandra Baigorria no pudo moverse debido al vértigo. Como se vio en Esto es Guerra, la rubia negó con la cabeza en varias oportunidades cuando estaba en el borde y terminó bajando sin saltar.



A continuación, Angie Arizaga hizo lo propio y subió por la estructura para lanzarse hacia el inflable. La 'Negrita' pasó por una situación similar a la de Alejandra Baigorria, y miró con desconfianza la caída.



Sin embargo, Angie Arizaga se llenó de valor y saltó, teniendo un 'aterrizaje' exitoso. Todo ello, como se vio en Esto es Guerra, hizo emocionar a la pareja de Nicola Porcella al punto de hacerla derramar algunas lágrimas.

"Realmente, pensábamos todos que no lo iba a lograr", indicó María Pía Copello, una de las conductoras de Esto es Guerra. Angie Arizaga, por su lado, reveló que ella había hecho una promesa con relación a vencer sus miedos.



"Yo le prometí a mi papá que a la próxima me iba a tirar", dijo Angie Arizaga sollozando por el éxito conseguido en Esto es Guerra.